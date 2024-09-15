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Batman'da 20 Saniyede Ayakkabı Hırsızlığı

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Batman'da bir hırsız, bir binada 20 saniye içinde gözüne kestirdiği pahalı ayakkabıların hırsızlığını yaptı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Batman'da bir hırsızın 20 saniye içerisinde gerçekleştirdiği ayakkabı hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Meydan Mahallesindeki bir binaya giren hırsız tüm katları dolaşarak gözüne kestirdiği güzel görünümlü ve maddi değeri yüksek olan ayakkabıları yanında getirdiği çantaya doldurmaya başladı. Tüm katları 20 saniyede gezen hırsız ayakkabıları topladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı ise binada bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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