Batman'da 20 Saniyede Araç Çalan 4 Zanlı Tutuklandı

Batman'da 20 saniyede otomobili düz kontak yaparak çalan 4 zanlı tutuklandı.

Merkez GAP Mahallesi'nde bir otomobil sahibi, sabah aracını yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, saat 04.30 sıralarında 3 kişi park halindeki bir otomobilin kapı kilidini kırarak açtığını, bir kişinin otomobili "düz kontak" yöntemi ile direksiyon kilidini açtıktan sonra dışarıdaki 2 kişi ise otomobili itekleyerek saniyeler içerisinde çaldığını belirledi.

Polis, yaptığı çalışmalar sonucunda yaklaşık 20 saniye içinde otomobili çalan zanlılar D.Y, M.M.Y, A.A ile B.Ö'yi yakaladı. Zanlılar, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN