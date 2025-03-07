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Batman'da 20 Kilo Metamfetamin ile İki Şüpheli Tutuklandı

Batman'da 20 Kilo Metamfetamin ile İki Şüpheli Tutuklandı
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Batman'da yapılan narkotik operasyonunda 20 kilo metamfetamin ele geçirilirken, iki şüpheli tutuklandı. Emniyet ekiplerinin şüpheli araçlara müdahalesi ve yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu maddesi bulundu.

Batman'da 20 kilo metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehir girişinde şüpheli bir otomobil durduruldu. Diğer şüpheli otomobil ise dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan kamyonette narkotik polis köpeği "Hektor" ile yapılan aramada 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konu ile ilgili devam eden çalışmada ise şahıslara ait ikamette yapılan aramada 15 kilo, toplamda 20 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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