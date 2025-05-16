Batman'da 2 Ton Uyuşturucu Madde İmha Edildi

Batman'da 2 Ton Uyuşturucu Madde İmha Edildi
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Batman'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından son 2 yılda düzenlenen 165 operasyonda ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu madde, yasal süreçlerin ardından kontrollü bir şekilde yakılarak imha edildi.

Batman'da 2 ton uyuşturucu madde imha edildi

BATMAN - Batman'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından son 2 yılda düzenlenen 165 operasyonda toplam 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde yakılarak imha edildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde son 2 yılda 165 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplamda 2 ton ağırlığında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan milyonlarca lira değerindeki uyuşturucu maddeler, ilgili kurumların gözetiminde imha alanına götürülerek yakılarak imha edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa
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