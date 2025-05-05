Batman'da 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı

Batman'da 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da 30 ayrı suç kaydı bulunan ve 18 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşmiş D.G. isimli kadın, jandarma ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı. Kadın, adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da hakkında 30 ayrı suç kaydı bulunan ve 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, "yankesicilik ve hırsızlık" suçlarından 30 suç kaydından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.G. isimli kadının yakalanması için çalışma başlattı. 3 aylık çalışma sonucu kadının saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kadını saklandığı yerde yakaladı. D.G. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.