Batman'da 18 Yaşındaki Genç, 4 Katlı Binadan Düştü

Batman'da 4 katlı binanın 3'üncü katından düşen genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beşiri ilçesinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden sarkan 18 yaşındaki Nurullah Baran, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Baran, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN