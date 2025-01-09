Batman'da 18 Yaşındaki Genç, 4 Katlı Binadan Düştü
Batman'ın Beşiri ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katından düşen 18 yaşındaki Nurullah Baran ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baran'ı hastaneye kaldırdı.
Batman'da 4 katlı binanın 3'üncü katından düşen genç ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Beşiri ilçesinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden sarkan 18 yaşındaki Nurullah Baran, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Baran, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN