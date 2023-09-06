Batman'da 138 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı
Batman'da kasten adam yaralama ve karşılıksız çek vererek haksız kazanç elde etme suçlarından 138 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan zanlı, polis operasyonuyla yakalandı.
Batman'da hakkında 138 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Batman'da "kasten adam yaralama" ve "karşılıksız çek vererek haksız kazanç elde etme" suçlarını işleyen A.G. (42) mahkeme tarafından 138 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Firari olan zanlı, polis ekiplerinin sabaha doğru yaptığı operasyon ile yakalandı. Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa