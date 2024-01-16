Batman'da 124 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da durdurulan otomobilin stepnesine zulalanmış 5 kilo 238 gram sentetik uyuşturucu (metamfetamin) ve nakliye tırında derin dondurucu ve buzdolabına koyulan 118 kilo 850 gram esrar olmak üzere toplam 124 kilo 88 gram uyuşturucu madde türevleri ele geçirildi. 6 şüphelinin emniyet işlemeleri sürüyor.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir otomobilin stepnesini bıçakla keserek zulalanmış 5 kilo 238 gram sentetik uyuşturucu (metamfetamin) ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu çerçevesinde gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ihbarı değerlendiren polis ekipleri, durdurdukları tırda narkotik köpeği "İka" ile tır dorsesinde yaptıkları aramada derin dondurucu ve buzdolapları içerisine yerleştirilmiş 100 paket içerisinde toplam 118 kilo 850 gram esrar ele geçirdi.

Tır sürücüsü ve beraberindeki iki kişinin emniyet işlemleri sürüyor. - BATMAN