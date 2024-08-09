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Batman'da 12 Kilogram Uyuşturucu Maddesi Ele Geçirildi

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Batman'da bir şahıs üzerinde 12 kilogram uyuşturucu madde üretiminde kullanılabilecek 117 gram bonzai maddesi ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Batman'da bir şahıs üzerinde 12 kilogram uyuşturucu madde üretiminde kullanılabilecek 117 gram bonzai maddesi ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte farklı bir ilden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık olarak 12 kilogram uyuşturucu madde üretiminde kullanılabilecek 117 gram bonzai maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan D.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

batman Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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