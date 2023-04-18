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Batman'da 12 bin 113 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da 12 bin 113 paket kaçak sigara ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Batman'da jandarma ekiplerince kaçakçılık ile mücadele dahilinde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 12 bin 113 paket bandrolsuz kaçak sigara ve 38 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Batman'da jandarma ekiplerince kaçakçılık ile mücadele dahilinde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 12 bin 113 paket bandrolsuz kaçak sigara ve 38 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerini önlemek maksadıyla son bir ay içerisinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile müşterek yapılan operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.

Söz konusu operasyonlarda, toplam 12 bin 113 paket gümrük kaçağı sigara ve 38 adet elektronik sigara ele geçirildiği kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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