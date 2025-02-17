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Batman'da 10 Katlı Binada Yangın Çıktı

Batman'da 10 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Batman'da bulunan 10 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu, ancak herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Batman'da 10 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, 2 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Yangın, Batman Çamlıca Mahallesinde bulunan 10 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa süre sonra çatıdaki diğer dairelere sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, 2 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. Binada maddi hasar oluşurken, yangından etkilenen olmadığı öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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