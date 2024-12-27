Batman'da 1 Yaşındaki Bebek 2. Kattan Düştü

Batman'da 2'nci kattaki evin penceresinden düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Batman merkeze bağlı İrmi Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın 2'nci katındaki dairede bulunan M.A.S. isimli bebek, bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek sert zemine düştü. Düşme sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan 1 yaşındaki bebek, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN