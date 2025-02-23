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Batman'da 1 Kilo 76 Gram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da 1 Kilo 76 Gram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı
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Batman'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 1 kilo 76 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli mercilerce tutuklandı.

Batman'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 1 kilo 76 gram toz esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, 1 kilo 76 gram toz esrar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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