Batman'da 1 Kilo 76 Gram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı
Batman'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 1 kilo 76 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli mercilerce tutuklandı.
Batman'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 1 kilo 76 gram toz esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, 1 kilo 76 gram toz esrar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN