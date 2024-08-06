Batman Çayında Akıntıya Kapılan 4 Kişi Kurtarıldı

Batman'da serinlemek için girdikleri Batman Çayında akıntıya kapılan 3'ü kadın 4 kişi son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Semanur Eren (19), Zeynep Eren (36), Pınar Ertuğrul (36) ve Bilal Eren (42) serinlemek için merkeze bağlı Çarıklı köyü yakınlarında Batman Çayına girdi.

Bir süre yüzen dört kişi bir anda akıntıya kapıldı. Yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi, ardından yardıma koştu.

Sudan çıkarılan 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BATMAN