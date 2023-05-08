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Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 araç ve 9 vatandaş kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 araç ve 9 vatandaş kurtarıldı Batman Çayı'nda akşam saatlerinde su seviyesinin yükselmesinden ötürü mahsur kalan 7 araç ve 9 vatandaş ekiplerin müdahalesiyle güvenli alana çıkartıldı.

Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 araç ve 9 vatandaş kurtarıldı

BATMAN - Batman Çayı'nda akşam saatlerinde su seviyesinin yükselmesinden ötürü mahsur kalan 7 araç ve 9 vatandaş ekiplerin müdahalesiyle güvenli alana çıkartıldı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Batman Çayı'nda su seviyesi baraj kapaklarının açılmasıyla yükseldi. Bölgeden geçen 7 araç ve 9 vatandaş mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Batman itfaiyesi sevk edildi.

Ekipler, halat yardımıyla araçları ve vatandaşları kurtararak güvenli alana çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - 3. Sayfa

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