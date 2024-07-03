Batman Çayı'nda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
Batman Çayı'nda balık tutmak için giden 2 kişi suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişiler sağ salim kurtarıldı.
Batman Çayı'nda suyun karşı tarafına balık tutmak için giden 2 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince çayda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Batman Çayı'nda akşam saatlerinde balık tutmak isteyen 16 yaşındaki A.A. ve 20 yaşındaki M.E.A., suların yükselmesi sonucu çayda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çayda mahsur kalan 2 kişi halat yardımıyla kurtarıldı. - BATMAN