Üye Girişi
Haberler

Batman Çayı'nda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Çayı'nda balık tutmak için giden 2 kişi suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişiler sağ salim kurtarıldı.

Batman Çayı'nda suyun karşı tarafına balık tutmak için giden 2 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince çayda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Batman Çayı'nda akşam saatlerinde balık tutmak isteyen 16 yaşındaki A.A. ve 20 yaşındaki M.E.A., suların yükselmesi sonucu çayda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çayda mahsur kalan 2 kişi halat yardımıyla kurtarıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Batman Kurtarma Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar

Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar

 Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde

Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde

 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti

Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti

 Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak

Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title