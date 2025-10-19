Batman Çayı'nda Ceset Bulundu: Kadri Naz'a Ait Olduğu Belirlendi

Batman Çayı'nda kıyıya vurmuş halde bulunan cesedin, 57 yaşındaki Kadri Naz'a ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Çayı kıyısında hareketsiz bir beden gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede sudan çıkarılan cesedin Kadri Naz'a ait olduğunu tespit etti.

Naz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN