Batman Çayı'nda Akıntıya Kapılan 11 Yaşındaki Kız Boğuldu

Batman Çayı'nda Akıntıya Kapılan 11 Yaşındaki Kız Boğuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Piknik için gittiği Batman Çayı'na giren 11 yaşındaki A.K., akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun müdahaleleri sonuçsuz kaldı.

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan 11 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle Batman merkeze bağlı Şerbetli köyü yakınlarına pikniğe giden 11 yaşındaki A.K., girdiği Batman Çayı'nda akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan küçük kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. A.K., kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı

1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu

Resmi görüşmeler başladı! Galatasaray'a servet kazandırabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.