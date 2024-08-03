Batman Çayı Köprüsü'nde İntihar Girişimi Son Anda Önlenerek Kişi Kurtarıldı

Batman Çayı Köprüsü üzerine çıkarak atlamak isteyen kişi dengesini kaybederek düştüğü sırada itfaiye erinin atikliği ile son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Diyarbakır karayolu üzerindeki Batman Çayı Köprüsü korkuluklarına çıkan M.A.E.(30) henüz öğrenilemeyen bir nedenle atlamak istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay üzerine Batman-Diyarbakır karayolu ulaşıma kapatıldı.

Polisler M.A.E.'yi ikna etmek için konuştuğu sırada dengesini kaybederek köprüden aşağı düşmek üzereyken burada bulunan bir itfaiye erinin ani refleksi sonucu M.A.E. düşmekten son anda kurtarıldı.

Kurtarılan şahsın sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN