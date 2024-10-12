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Batman-Bismil Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Batman-Bismil Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Batman oto galericiler sitesi civarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Kazadan sonra yol trafiğe kapandı, ancak ekiplerin çalışmaları ile yeniden açıldı.

Batman oto galericiler sitesi civarında bulunan Batman-Bismil yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında 56 AAD 193 plakalı bir traktör ile 72 DR 989 plakalı bir kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan Batman-Bismil yolu, ekiplerin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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