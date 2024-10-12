Batman-Bismil Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Batman oto galericiler sitesi civarında bulunan Batman-Bismil yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında 56 AAD 193 plakalı bir traktör ile 72 DR 989 plakalı bir kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan Batman-Bismil yolu, ekiplerin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN