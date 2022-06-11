Batman belediyesi itfaiye ekipleri son 3 yılda 10 bin 139 olaya müdahale etti - Haberler

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Batman belediyesi itfaiye ekipleri son 3 yılda 10 bin 139 olaya müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman belediyesi itfaiye ekipleri son 3 yılda 10 bin 139 olaya müdahale etti

Batman Belediyesi, yaz ayları dolayısıyla muhtemelen yangınlara karşı önlemlerini alırken, ekiplerin son 3 yılda 2 bin 692 iş yeri ve anız yangını olmak üzere toplamda 10 bin 139 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Batman Belediyesi, yaz ayları dolayısıyla muhtemelen yangınlara karşı önlemlerini alırken, ekiplerin son 3 yılda 2 bin 692 iş yeri ve anız yangını olmak üzere toplamda 10 bin 139 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Yangınların yanı sıra deprem, sel gibi doğal afetlerde, her türlü patlama, çökme gibi olağanüstü durumlarda, mahsur kalma olaylarında ve arama kurtarma çalışmalarında da etkin hizmet sürdüren Batman Belediyesi itfaiye müdürlüğü kent geneli meydana gelebilecek muhtemel tüm durumlara karşı tedbirlerini artırıyor. 123 personel ve 10 donanımlı araç ile 42 metre yüksekliğe kadar söndürme olaylarına karşı merdivenli itfaiye aracı bulunan Batman Belediyesinin, son 3 yıl içerisinde 10 bin 139 olaya müdahale ettiği belirtildi. - BATMAN

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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