Batman'a uyuşturucu sevkıyatı ihbarıyla yapılan operasyonda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Batı illerinden Batman'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı ihbarını alan narkotik ekipleri, 3 yolcu üzerinde yaptığı aramda 5 yüz 17 gram bonzai ve 4 kilo 20 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarında, batı illerinden Batman'da uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi alındı. Harekete geçen narkotik ekipleri, durdurdukları araçlarda yaptığı aramalar neticesinde 3 yolcu üzerinde 4 kilo 20 gram kokain ve 517 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, ele geçirdi.

Olayda göz altına alınan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan göz altına alınarak adili mercilere sevk edildiği öğrenildi. - BATMAN