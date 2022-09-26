Batman 3. sayfa haberleri... Batman'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen Batman gelişmesine göre Batman'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 7 kilo 82 gram eroin ve 3 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 7 kilo 82 gram eroin ve 3 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı değerlendirilen şahsı 20 Eylül'de yapılan operasyonla yakaladı. Şüphelinin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 7 kilo 82 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Ekipler, Seyitler Mahallesi'nde de bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığını tespit ederek, 20 Eylül'de ikamete operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 3 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İki olayla ilgili 4 şüpheli "TCK 188" suçundan gözaltına alındı. 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN