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Batman 3. sayfa haberi: Batman'da otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Batman 3. sayfa haberi: Batman'da otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Batman habere göre Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa otomobil çarptı.

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan vatandaş, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Batman-Siirt çevre yolu üzerinde meydana geldi. 66 yaşındaki Faysal Altan, yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken sürücüsünün ismi ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Faysal Altan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Faysal Altan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler

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