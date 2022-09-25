Son dakika haber... Batman'da balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: - Batman'da balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Batman'da bir binanın ikinci katında oturduğu evin balkonundan düşen 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. - Batman'da balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti BATMAN - Batman'da bir binanın ikinci katında oturduğu evin balkonundan düşen 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olay, Batman merkez Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Melike Türkeş, ikamet ettiği evinin ikinci katındaki balkondan dengesini kaybederek sert zemine düştü. Ağır yaralı olarak Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaşlı kadın orada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş Batman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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