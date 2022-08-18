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Batman 3. sayfa haberi: Batman'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

Batman 3. sayfa haberi: Batman'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

3. Sayfa Haberleri

Batman haberi... Batman kent merkezinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişinin silahlı kavgasında kan aktı.

Batman kent merkezinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişinin silahlı kavgasında kan aktı. Meydana gelen olayda bir kişi ağır yaralanırken o esnada yoldan geçen bir kadına da kurşun isabet etti.

Edinilen bilgiye göre olay Turgut Özal Bulvarı Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre önceden aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi karşılaşınca aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce silahlar konuştu. Çıkan silahlı çatışmada bir kadın bir erkek olmak üzere iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler

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