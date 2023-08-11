Batışehir'de Lüks Rezidansta Maganda Kadın Silahla Ateş Açtı

Bağcılar, Batışehir'de bulunan lüks bir rezidansta oturan kadın maganda eline aldığı silahla balkondan etrafa rast gele ateş açtı. Yaptığıyla gurur duyan kadın o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve tepki topladı.

Batışehir'de lüks rezidansta oturan bir kadın maganda eline aldığı silahla etrafa rastgele ateş açtı. Bununla yetinmeyerek yaptığıyla gurur duyan kadın o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Bağcılar, Batışehir'de bulunan lüks bir rezidansta oturan kadın maganda eline aldığı silahla balkondan etrafa rast gele ateş açtı. İlk önce şarjörü silaha takan kadın daha sonra tetiği çekti. Yaptığıyla gurur duyan kadın o anları ise daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Kadının yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

Özellikle sosyal medyada paylaşım için yapılan tehlikeli hareketler nedeniyle birçok kişi yorgun merminin vücuda isabet etmesi nedeniyle yaralanırken, rastgele açılan ateş sonucu bazı insanlar hayatını kaybediyor. - İSTANBUL