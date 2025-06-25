Batı Şeria'da Yahudi Yerleşimcilerin Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı

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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yaptığı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Saldırılarda yerleşimcilerin araç ve evleri ateşe verdiği belirtiliyor.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırısı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Yahudi yerleşimcilerin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Kafr Malik kasabasına düzenlediği saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar, çok sayıda İsrailli yerleşimcinin kasabaya saldırdığını, araçları ve evleri ateşe verdiklerini ifade ederek, İsrail askerlerinin yerleşimcilere koruma sağladığını ve gerçek mermilerle ateş açtığını aktardı.

İsrail ordusu, çıkan olaylarda 5 İsrailli yerleşimciyi gözaltına alarak polise teslim etti.

İsrail, bugüne kadar işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait özel arazilere yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimciye ev sahipliği yapan 100'den fazla yasadışı yerleşim yeri inşa etti. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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