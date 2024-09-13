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Batı Şeria'da Öldürülen Türk Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi Aydın'a Götürüldü

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Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Aydın'a ulaştırıldı. Cenaze, yarın öğle namazından sonra toprağa verilecek.

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Aydın'a götürüldü.

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarında İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, İstanbul'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Eygi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Didim ilçesine gönderildi. Eygi'nin cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batı Şeria Politika 3-sayfa Otopsi İsrail Dünya Aydın izmir

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