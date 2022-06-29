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Batı Karadeniz'de helikopterlerle tahliyeler kameralara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batı Karadeniz'de helikopterlerle tahliyeler kameralara böyle yansıdı

Batı Karadeniz'de helikopterlerle tahliyeler kameralara böyle yansıdı Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde 11 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından helikopter aracılığıyla kurtarıldı.

Batı Karadeniz'de helikopterlerle tahliyeler kameralara böyle yansıdı

ANKARA - Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde 11 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından helikopter aracılığıyla kurtarıldı.

27 Haziran tarihinde, Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen illerde mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliye edilmesini sağlamak üzere görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopteri toplam 11 vatandaşı tahliye etti. Vatandaşlar arasında rahatsızlığı bulunan Kastamonu ve Bartın illerindeki 2 kişinin ise tıbbi tahliyesi yapılarak 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi.

28 Haziran tarihinde ise Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nin Üçköprü Köyü Asar Deresi'nde kaybolan bir kişiyi ise arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 3 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve 1 Sahil Güvenlik Botu ile sel felaketinin yaşandığı bölgede tahliye gerçekleştirmeye devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - 3. Sayfa

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