Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve...
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verdi.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verdi. - NİAMEY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa