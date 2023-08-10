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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve...

3. Sayfa Haberleri

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verdi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verdi. - NİAMEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batı Afrika Nijer 3. Sayfa Haberler

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