Bataklığa saplanan inek ve yavrusunu itfaiye kurtardı - Haberler

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Bataklığa saplanan inek ve yavrusunu itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bataklığa saplanan inek ve yavrusunu itfaiye kurtardı

Arnavutköy'de bataklıkta çamura saplanan inek ve yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Arnavutköy'de bataklıkta çamura saplanan inek ve yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde otlaması için sabah saatlerinde serbest bırakılan inek ve yavrusu, çayırlık alanda bataklığa saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucu inek ve yavrusu kurtarıldı. İtfaiye ekipleri bataklığın olduğu noktaya araç ile ulaşamayınca paletlerden bataklık üzerine yol yaparak hayvanları kurtardı. İnek ve yavrusunu kurtarma çalışmaları görüntülere de yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, İnek, 3. Sayfa, Haberler

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