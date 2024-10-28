Bataklığa Saplanan Çocuk Kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, suları çekilen bir gölette bataklığa saplanan kız çocuğu, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay anı amatör kameralarla kaydedildi.
Suları çekilen gölette bataklığa saplanan çocuk kurtarıldı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy mahallesindeki gölette bataklığa saplanan çocuk vatandaşlar tarafından böyle kurtarıldı.
Suları çekilen gölete giden kız çocuğu, gölet için girdiği sırada oluşan bataklığa saplandı. Bağıran çocuk çevredeki vatandaşlara sesini duyurdu. Vatandaşlar çocuğu yoğun çaba sonucu kurtardı. Çocuğunun kurtarılma anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.