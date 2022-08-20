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Bataklığa gömülen inek için seferber oldular

Bataklığa gömülen inek için seferber oldular

3. Sayfa Haberleri

Ardahan Merkeze Bağlı Akyaka köyünde düştüğü bataklığa saplanan inek, Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerince birleştirilen halatlarla Kepçe yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Ardahan Merkeze Bağlı Akyaka köyünde düştüğü bataklığa saplanan inek, Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerince birleştirilen halatlarla Kepçe yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Olay, Merkeze bağlı Akyaka köyünde dün meydana geldi. Nurettin Özgür'e ait inek, otladığı sırada Kura nehri yanındaki bataklık alanına girdi. İnek, kısa sürede bataklığa gömüldü. Köylülerin ihbarıyla bölgeye Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, bataklıkta mahsur kalan ineğin çevresini elleriyle kazdı. Halatlar birleştirilerek ineğe bağladı.

Bir ucu da kepçeye bağlanan halatlarla inek kurtarıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ardahan 3. Sayfa Haberler

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