Bataklığa batan büyükbaş hayvanı itfaiye kurtardı

Tokat'ta bataklığa batan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen hayvan sahibi, hayvan sürüsünü otlatmak için kırsal alana çıkardı. Sürüden ayrılarak bataklığa giren büyükbaş hayvan, bataklığın orta kısmına battı ve çıkamadı. Çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyükbaş hayvanı battığı yerden çıkardı. - TOKAT