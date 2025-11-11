Başsavcı Gürlek'ten İmamoğlu Açıklaması: Suç Örgütü Yapılanması Çözüldü
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek, iddianamede suç örgütünün yapısının detaylarını paylaştı. İmamoğlu'nun da örgüt yöneticisi olduğu belirtildi.
Başsavcı Akın Gürlek, "İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını ve şemasını anlattık. 6 tane örgüt yöneticisi var. Dijitallerin büyük çoğunluğu çözüldü. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa