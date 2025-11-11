Haberler

Başsavcı Gürlek'ten İhalelere Yönelik Açıklama: Kamu Zararı 160 Milyar TL

Güncelleme:
Başsavcı Akın Gürlek, ihalelerin süreçlerinin önemine dikkat çekerek, kamu zararının 160 milyar TL ve 24 milyon dolar olduğunu açıkladı. 95 taşınmazın da dosyada yer aldığı belirtildi.

Başsavcı Akın Gürlek, "İhalelerin süreçleri ne şekilde dizayn edildiği çok önemli. Bunları iddianamede görebilirsiniz. Yazışmalar doğrudan dosyaya girdi. Mehmet Murat Çalık'ın whatsapp yazışmaları var. Dosyada ikrar içeren yazışmalar var. Kamu zararı toplam suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar. 95 tane taşınmaz. Bunlar güncel değerler değil. Suç tarihi 10 yıllık süreci kapsıyor" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

