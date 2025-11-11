Başsavcı Gürlek: Etkin Pişmanlıkla İlgili Açıklamalar

Başsavcı Akın Gürlek, "İddianamede gizli ve normal tanıklar var. 70'ten fazla etkin pişmanlıktan faydalanan var. Etkin pişmanlıktan faydalanan Adem Soytekin bize etkili bilgiler verdi. Adem Soytekin'i iddianamede örgüt yöneticisi olarak belirledik. Örgüt yöneticisi olarak verdiği bilgilerin eksik olduğunu belirledik. Ama verdiği bilgiler doğru. ve kendisi ile ilgili bilgiler vermedi. Bilgiler eksik olduğu için tutuklandı" - İSTANBUL