Başsavcı Gürlek: Etkin Pişmanlıkla İlgili Açıklamalar
Başsavcı Akın Gürlek, iddianamede yer alan gizli ve normal tanıklar ile 70'ten fazla etkin pişmanlık faydalanıcısının bilgilerini paylaştı. Örgüt yöneticisi Adem Soytekin'in verdiği bilgilerin eksik olduğunu vurguladı.
Başsavcı Akın Gürlek, "İddianamede gizli ve normal tanıklar var. 70'ten fazla etkin pişmanlıktan faydalanan var. Etkin pişmanlıktan faydalanan Adem Soytekin bize etkili bilgiler verdi. Adem Soytekin'i iddianamede örgüt yöneticisi olarak belirledik. Örgüt yöneticisi olarak verdiği bilgilerin eksik olduğunu belirledik. Ama verdiği bilgiler doğru. ve kendisi ile ilgili bilgiler vermedi. Bilgiler eksik olduğu için tutuklandı" - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa