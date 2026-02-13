Haberler

Irak'ta araba yarışı faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 11 yaralı

Güncelleme:
Irak'ın Basra vilayetinde yapılan bir araba yarışında kontrolden çıkan bir aracın izleyicilere dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olayda güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu belirtildi.

Irak'ın Basra vilayetinde bir yarış pistinde kontrolden çıkan bir aracın izleyicilerin arasına daldığı kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetindeki Basra Uluslararası Stadyumu yakınlarında düzenlenen bir araba yarışı faciayla sonlandı. Yarışmayı kazanan sürücü yarışın altıncı turunu tamamladıktan sonra pistten çıkışı sırasında aracıyla gösteri yapmaya çalıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın yoldan çıkması ve kalabalığa doğru savrulması sonucunda ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda ayrıca arabanın üzerine savrulduğu izleyiciler arasından da 11 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirtirken, yarışın resmi kurumların gözetiminde olmasına rağmen etkinlik sırasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığının tespit edildiğini açıkladı. - ERBİL

