Başörtüsü yüzünden saldırıya uğradığını iddia eden kadın o anları anlattı: 'Başörtümü yere attıktan sonra tekrar darp ettiler'

Ankara'da başörtüsü takması sebebiyle iki kadın tarafından saldırıya uğradığını ileri süren Ayfer Çekmez, "Başörtüme saldırdılar. Yere attıktan sonra tekrar darp ettiler" dedi.

Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda iddialara göre, Ayfer Çekemez (40) yolda telefonla yüksek sesle konuştuğu için ve başörtüsü taktığı için H.D. ile N.Ş. isimli kadınların saldırısına uğradı. Arbede, araya giren vatandaşlar tarafından sonlandırıldı. İddiaya göre arbede sırasında H.K. başörtülü kadına, "Az kaldı, 6 gününüz kaldı, sizi göndereceğiz. Burası bizim ülkemiz, burada bağıra bağra konuşamazsın" dedi. Aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çekmez saldırganlardan şikayetçi olduğunu söyleyerek, suçluların adalete teslim edilmesini istedi. Olayın yaşandığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Başörtümü yere attıktan sonra tekrar darp ettiler"

Olayla ilgili konuşan Ayfer Çekmez, "Kursuma doğru gidiyordum. Arkamdan birilerinin geldiğini fark ettim. Telefonda konuşurken bir kadın bana laf attı. İlk başta ne dediğini anlamadım. Biraz daha ileriye gitti. Bana yüksek bir sesle, 'Sen benim ülkemde böyle bağırarak konuşamazsın' dedi. Ben de, 'Burası benim de ülkem' diyerek karşılık verdim. Ardından da bana hakaret etti. Ben de karşılık verdim. İki kadın bir anda bana saldırmaya başladı. Başörtüme saldırdılar. Yüzüme yumruk attılar, tırmaladılar. Tokatladılar beni. Her yerim yara içerisinde kaldı. Kendimi koruyamadım. Kendilerini de tanımıyordum, ilk defa gördüm. Oradaki kadınların birisi elindeki poşetten çıkardığı sert cisimle bana saldırdı. Ben de kendimden geçtim. Başörtümü yere attıktan sonra tekrar darp ettiler. Kendimi koruyamayınca bağırdım, 'Başörtüme saldırdılar' dedim. Kendimde değildim. Yerde otururken gittiklerini gördüm. Polisin geldiğini öğrenince önlerini kesmeye çalıştım. Bana tekrar saldırdılar. İçlerinden birisi kaçtı. Ben de diğerinin önünü kesmeye çalıştım, yine beni darp etti. Boynuma, enseme, yanaklarıma, boynuma, yüzüme, bileklerime, parmaklarıma darbe aldım. Kendilerinden şikayetçi olduk. Bu böyle kalmasın. Bu kişilerin ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA