Başörtülü hırsızlar 2 milyon TL'lik hırsızlık yaparken yakalandı

ADANA'da yüzlerini başörtüsü ile gizleyip, kapılarını zorlayarak girdikleri 15 apartman dairesinden 2 milyon TL'lik hırsızlık yapan Mine A. (19), Pınar G. (18) ve L.G. (17), Osmaniye'de yakalandı. Sorgularında suçlamaları reddedip, güvenlik kamerasına yansıyan kişilerin kendileri olmadığını öne süren şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 15 ayrı apartman dairesinden yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Osmaniye'den gelen 3 kadının, evlere çelik kapılarını zorlayarak girdiğini tespit etti. Olayların yaşandığı apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Mine A., Pınar G. ile L.G. olduğunu belirledi.Yüzlerini başörtüsü ile gizleyen şüpheliler, hırsızlık yaptığı bazı apartmanlara girip çıkarken güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden, Mine A. ile yanındaki şüphelilerin, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki daireden 400 bin liralık ziynet eşyası çaldığı saptandı. Mine A.?nın apartmandan çaldığı ziynet eşyalarını koyduğu poşetle çıktığı görüldü.Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Osmaniye'deki evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, hırsızlık yapmadıklarını, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını öne sürdü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çaldıkları eşyalar bulunamadı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)