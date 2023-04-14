Baskın yapılan evdeki fırından kaçak telefonlar çıktı

Konya'da polis ekiplerinin kaçakçılara yönelik bir eve düzenlediği operasyonlarda, fırın içerisindeki valizde çok sayıda gümrük kaçağı dokunmatik cep telefonu ele geçirildi.

Konya'da polis ekiplerinin kaçakçılara yönelik bir eve düzenlediği operasyonlarda, fırın içerisindeki valizde çok sayıda gümrük kaçağı dokunmatik cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Polis ekiplerince gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapan tespit edilen 4 kişi takibe alındı. Yapılan çalışma sonrası şahısların bulunduğu adres belirlendi. Adrese baskın yaparak arama yapan ekipler, fırın içerisinde bulunan valizde 62 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 236 adet cep telefonu aksesuarı ve 25 adet gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi. '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' muhalefet suçundan gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA