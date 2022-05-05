Baskın yapılan adreste 100 gram metanfetamin ele geçirildi - Haberler

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Baskın yapılan adreste 100 gram metanfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Baskın yapılan adreste 100 gram metanfetamin ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaklaşık 100 gram metanfetamin ile yakalanan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaklaşık 100 gram metanfetamin ile yakalanan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri

Dinar ilçesi ve çevre ilçelerdeki uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bir adrese baskın düzenleyen ekipler 99,29 gram metanfetamin ele geçirirken, olayla ilgili M.K., isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Hisarcık, Narkotik, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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