Ankara'da bir kişi, anlaşmazlık yaşadığı iş ortağını silahla öldürdükten sonra kaçarak kayıplara karıştı. Kan donduran olayla ilgili konuşan bir kişi ise korku dolu o anları anlattı.

Başkentteki ortak cinayetiyle ilgili konuşan apartman görevlisi korku dolu o anları anlattı

ANKARA - Ankara'da bir kişi, anlaşmazlık yaşadığı iş ortağını silahla öldürdükten sonra kaçarak kayıplara karıştı. Kan donduran olayla ilgili konuşan bir kişi ise korku dolu o anları anlattı.

Olay, dün akşam 18: 00 sıralarında Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle birlikte iş yerinden çıkıp aracına binen L.İ.'nin önünü anlaşmazlık yaşadığı ileri sürülen iş ortağı O.Ş. kesti. İkili arasında kısa sürede alevlenen tartışmanın üzerine O.Ş. yanında getirdiği tabancayla L.İ.'ye defalarca ateş ettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen L.İ.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Saldırgan şahsı yakalamak için polis tarafından çalışma başlatıldı.

"Araç hareket etmeden vurmuş kaçmış"

L.İ.'nin işyerinin bulunduğu apartmanda görevli olan Yılmaz Babacan, "Evdeydim bir telefon geldi 'dışarıda bir olay var' diye. Geldiğimde kalabalık vardı adam vurulmuştu. Eşiyle iş yerinden birlikte arabaya inmişler. Ardından adam gelmiş araç hareket etmeden vurmuş kaçmış. Esnaf arkadaşlar ve kalabalık vardı sonrasında sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. İncelemelerde bulundu" ifadelerini kullandı.