Başkentteki narkotik operasyonlarında bir haftada 32 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Ankara'da 6-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 60 şahıstan 32'iı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara'da 6-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 60 şahıstan 32'iı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca çeşitli türlerde ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde 6-12 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 60 şahıstan 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar çerçevesinde piyasa değeri yaklaşık 46 milyon lira olduğu değerlendiren 137 kilogram esrar, 1 kilo kokain, 1,5 kilo metamfetamin, 10 bin 914 det sentetik uyuşturucu tabletin yanı sıra 4 adet tabanca ve 461 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ankara 3. Sayfa Haberler

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