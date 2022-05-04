Başkentteki çatı yangını paniğe sebep oldu

Ankara'da bir binanın terasında mangal yakılması nedeniyle çatı kısmında yangın çıktığı ileri sürüldü. Yangın çevre sakinlerinin büyük panik yaşamasına sebep olurken, çatıyı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Keçiören ilçesine bağlı Etlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, "Boyacıoğlu" isimli apartmanın terasında mangal yakılması nedeniyle çatı kısmında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İçerisindeki vatandaşların hızla tahliye edildiği binanın çatısını saran alevler, çevre güvenliğinin de sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde söndürüldü. Metrelerce yükselen alevler ve dumanlar vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına sebep olurken, olayda şans eseri can kaybı, yaralanma ya da dumandan ötürü zehirlenme meydana gelmedi. Konuyla ilgili inceleme başaltılığı belirtildi.

"Bir anlık panikle kendimizi dışarıya attık"

Binanın çatısının yarısının yandığını söyleyen Hasan Çelikus ise, "Evdeydik, birden kapı çaldı. 'Çatınız yanıyor' dediler. Bir anlık panikle kendimizi dışarıya attık. Evin etrafından dolanıp arka taraftan baktık. Çatının yarısı komple yanmıştı. Allah'tan bizim bulunduğumuz kısma gelmemiş. 'Arabanı yukarı çek' dediler. Arabayı yukarıya çektim. Ardından itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürmeye başladılar. Kimi mangal yakıldığı için, kimi semaverden dolayı çıktı diyor. Alevler çatıda baya büyüktü. Aşağı sıçramadı Allah'tan. İtfaiye ekipleri hemen gelerek olaya müdahale ettiler. Biz de gerekeni yaptık. Maddi kayıp var. Can kaybı ve yaralı yok" ifadelerini kullandı.

"Hayatımda gördüğüm en büyük yangındı"

Olayın tanıklarında Kıvanç Çakır, alevlerin çok büyük olduğunu belirterek, "Kardeşim yangın çıktı diye yanıma geldi. Dışarıya çıktım. Yangını gördüm. Herkesi dışarıya çıkardık. Alevler baya büyüktü. Sonra itfaiyeciler geldi, yangını söndürdü. Buradaki arabalar sıkıntı olmuştu biraz. Onları başka bir yere çektik. Sonra da Ambulans geldi. Yangın, yarım saat ya da 45 dakika kadar sürdü. Hayatımda gördüğüm en büyük yangındı. Çatıdan çıktı yangın. 'Mangaldan çıktı' diyorlar" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa