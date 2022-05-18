Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 242 gözaltı - Haberler

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Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 242 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 242 gözaltı

Başkentte zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 242 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.

Başkentte zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 242 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 - 18 Mayıs tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçundan araması olduğu tespit edilmiş 242 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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