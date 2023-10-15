Başkentte yol verme kavgasında silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte yaşanan yol verme kavgasında silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silahlı yaralama ihbarı üzerine olay yerine giden Ankara Emniyet Müdürlüğü Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.G. ve A.Ö. isimli şahısların yaralı olduğunu belirledi. Yaralı şahıslar 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri incelemesi sonucu bulunan 1 adet boş kartuşu muhafaza altına alan ekipler, yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada A.G. ve A.Ö.'yü silahla yaralayan şüphelinin H.M. isimli şahıs olduğunu ve plakası belirlenen araçla kaçtığını tespit etti. Şüpheli H.M. kısa süre içerisinde kıskıvrak yakaladı.

H.M. gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA