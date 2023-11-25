Başkentte yine komşu kavgası: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Keçiören'de komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfek kullanıldığı, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. - ANKARA