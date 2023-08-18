Başkentte yaşanan kavgalar kameralara yansıdı

Ankara'da iki ayrı ilçede yaşanan kavgalar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ankara'da iki ayrı ilçede yaşanan kavgalar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi'nde ve Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'nde dün gece vatandaşlar arasında yaşanan kavgalar, kameralara yansıdı. Kavgaların çıkış nedeni bilinmezken, tarafların tekme ve yumruklarla birbirine girdiği görüldü. - ANKARA